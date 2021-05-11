حدث في 8 ساعات| رسالة من السيسي بشأن سد النهضة.. وتفاصيل طقس الأربعاء

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات التنموية والحيوية بهيئة قناة السويس، وافتتاح محطة إرشاد ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحي ضمن منظومة التحول الرقمي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: