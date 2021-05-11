وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

القاهرة- (أ ش أ):

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري الكريم والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بعيد الفطر المبارك، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعله عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن يوفقنا فيه لطاعته وأن يرزقنا القبول، وأن يجعله يوم الجائزة لنا جميعًا ، وأن يجعل مصر وأهلها في أمانه وضمانه إلى يوم القيامة.

ودعا وزير الأوقاف في بيان الليلة الاثنين، الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر الخلق أجمعين.