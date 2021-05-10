البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية بعيد الفطر

11:17 ص الإثنين 10 مايو 2021
البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية بعيد الفطر

البابا تواضروس الثاني

كتب- مينا غالي:

هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال البابا في تهنئته لشيخ الأزهر: فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، يسعدني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأدعو الله أن يوفق الجهود المخلصة التي تبذلونها في سبيل إيصال رسالتكم الحضارية لنشر روح المحبة والتسامح، بما يعلي شأن الوطن، وغرس قيم العيش المشترك في كافه أرجاء العالم.

كما قال البابا في تهنئته للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية: يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بعيد الفطر المبارك.

داعين الله أن يوفق جهدكم المخلص لإعلاء شأن وطننا العزيز. واستكمال مسيركم في طريق نشر الوعي وثقافة السلام والعيش المشترك في كافه أرجاء الوطن لمواجهة أعداء الإنسانية من قوى الشر والتعصب والإرهاب.

البابا تواضروس شيخ الأزهر مفتي الجمهورية عيد الفطر الدكتور أحمد الطيب الدكتور شوقي علام

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