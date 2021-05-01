وزير القوى العاملة: ساندنا من تضرر نتيجة توقف عمله بسبب كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وقال سعفان، في رسالته: "في هذه المناسبة أقدم رسالة حب وتقدير لكل عامل على أرض مصر.. من كل أطياف المجتمع اعترافا بأهمية دور العمال في البناء".

وأشار إلى أنه لا ازدهار لبلد دون عرق وجهد أبنائه، مشددًا على الدور الكبير الذي يقومون به وبذلهم للكثير من التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في الظروف التي يمر بها العالم، ومصر من جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير القوى العاملة، إن عيد العمال الذي نحتفل به أول مايو من كل عام هو تكريم لكل السواعد القوية التي ما غاب عنها في يوم من الأيام ولا أشغلها العمل في المصانع والمزارع، والمشروعات المختلفة عن ثوابتها في خدمة الوطن، والتمسك بترابه، وبالقيم العربية والإسلامية والوقوف بشرف مع القضايا الوطنية في كل أرجاء الوطن العربي.

وأكد سعفان، على أن عمال مصر حققوا بسواعدهم تنفيذ المشروعات العملاقة التي شهد لها العالم، ونجحت الدولة المصرية بقيادتها السياسية وعمالها ومعهم كل فئات الشعب في استعادة مكانتها على مستوى العالم، واستعادة الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي من خلال رؤية استراتيجية واضحة المعالم، وحققت إنجازات عدة في كافة قطاعات الدولة بشكل عام، فضلا عن المبادرات الرئاسية المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وقال وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية كانت سباقة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وحرصها على عمالها في كل مواقع العمل والإنتاج، وساندت العمال الذين تضرروا من توقف عملهم بسبب جائحة كورونا، وساندت العمالة غير المنتظمة، والمنتظمة بقطاعات السياحة.

وشدد وزير القوى العاملة، على أن المرحلة التي يمر بها الوطن الآن تتطلب منا جميعا التكاتف لتوفير الأمن والعمل من أجل بناء مصر القوية بشراكة وطنية تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية تعتمد على مبدأ كفاية الإنتاج القومي وعدالة التوزيع.

وتابع: نعمل من أجل زيادة الإنتاج والاهتمام بالجودة للقدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، ونعمل من أجل توفير الحقوق للمواطنين، وخاصة الحق في العمل.

واختتم وزير القوى العاملة رسالته لعمال مصر قائلا: إن المستقبل الواعد لمصر الجديدة الشابة العفية سيتحقق بعطائكم المتواصل وتفانيكم كان دائما بداية مشوار الانطلاق نحو التنمية، فتحية منا لكل عامل ساهر في عمله بمصنعه، تحية لكل يد تبني وتغرس وتحصد من الأرض لتخرج لنا الثمار الطيبة، تحية لليد الخشنة الطاهرة التي يحبها الله ورسوله، تحية لعمال مصر في يوم عيدهم.