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تجربة ومحاكاة.. وزير التعليم يكشف تفاصيل الاختبارات التجريبية للثانوية

06:23 م الخميس 08 أبريل 2021
تجربة ومحاكاة.. وزير التعليم يكشف تفاصيل الاختبارات التجريبية للثانوية

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سبب تقسيم الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة على 3 أيام.

وقال شوقي في تصريحات له خلال مقطع فيديو له على صفحته الشخصية "فيسبوك"، إنه سيتم تجربة تكنولوجية معينة يوم 18 أبريل الجاري، والتعرف على أخطاءها، "وهذا متوقع" ثم العمل على حلها في اليوم الثاني يوم 20 أبريل، ثم تجربة تكنولوجية أخرى، ويتم في اليوم الثالث يوم 22 أبريل، التأكد من الانتهاء من كل هذه المشكلات وحلها.

وأوضح أنه سيتم إجراء امتحانات الثانوية العامة التجريبية في المدرسة، لمدة ساعة فقط.

وأشار إلى أن امتحانات مايو التجريبية، ستكون مجمعة على التابلت، على مدار 3 أيام، ولا تتجاوز مدة الامتحان ساعة على الأكثر، وسيتم الحضور الساعة 10 صباحًا والخروج الساعة 1 ظهرًا، مؤكدًا أن يتخللها فاصل زمني.

وأوضح الوزير، أن إجراء اختبار امتحان مايو لطلاب الثانوية العامة، لتجريب جودة الأسئلة وإرسال الإجابات والاطمئنان على السوفت وير، إضافة إلى التعرف على نوعية الأسئلة، وهو بمثابة اختبار استرشادي.

وأضاف شوقي، أن امتحان شهر يوليو بمثابة "محاكاة" كاملة لامتحان شهر يوليو "الرسمي"، موضحًا أنه سيتم بنظام جدول على مدارس 5 أيام، إجراء مادتين في اليوم.

وأضاف: "ستكون بأزمنة وتوقيت الامتحان الرسمي، وكذلك عدد الأسئلة الرسمية".

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