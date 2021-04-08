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التنمية المحلية: خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية

04:26 م الخميس 08 أبريل 2021
التنمية المحلية: خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية

محمود شعراوي

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الخميس، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لأعمال إنشاء المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة بتكلفة 76 مليون جنيه، بهدف ذبح 20 رأس ماشية و50 رأس أغنام في الساعة بطريقة حديثة ومتطورة، بالإضافة إلى الاستفادة الكاملة من فضلات الحيوانات في إنتاج الغاز.

وأضاف الوزير: يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللحوم الحمراء الآمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة.

واستمع شعراوي ورحمي إلى شرح تفصيلي حول مكونات المجزر وآلية عمله ومعدلات التنفيذ والأعمال الإنشائية والتشطيبات الجارية تمهيدًا لافتتاحه رسميًا خلال الشهور القادمة.

وأكد محافظ الغربية، على متابعته الدقيقة لكافة الأعمال الجارية في المجزر للانتهاء في التوقيتات الزمنية المحددة بما يساهم في الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية، وذلك في إطار القضاء على الذبح خارج المجازر وإيجاد مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقرى.​

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وزارة الزراعة الجهاز المركزي للتعمير طارق رحمي

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