توقيع بروتوكول تعاون بين قومي المرأة وجامعة الجلالة في مجال تكافؤ الفرص

كتب- مصراوي:

وقّع المجلس القومي للمرأة بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة الأهلية بمحافظة السويس في مجال تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين من الفتيات وشباب الجامعة.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم الثلاثاء، وقع البروتوكول الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية بمحافظة السويس، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.

وافتتحت الدكتورة مايا مرسي أول وحدة داخل الجامعات الأهلية في إطار تعاون المجلس القومي للمرأة مع وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية.

من جانبها، قالت الدكتورة سلمى دوارة، عميد طب جامعة الجلالة، إن كلية الطب بصدد الانتهاء من إنشاء أول مستشفى تعليمي بالمنطقة تخدم مدينة الجلالة والسخنة والسويس والعاصمة الإدارية والزعفرانة تستوعب 577 سريرا.​