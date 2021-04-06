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قرار عاجل من محافظ الجيزة بشأن موائد الرحمن والخيم الرمضانية والزينات الكهربائية

10:34 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
قرار عاجل من محافظ الجيزة بشأن موائد الرحمن والخيم الرمضانية والزينات الكهربائية

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا بحظر إقامة موائد الرحمن بالأحياء والمراكز والمدن وحظر إقامة أية فروشات من شأنها إشغال الأرصفة أو الطريق العام وذلك للحد من التكدسات المرورية بالشوارع والميادين خلال شهر رمضان المعظم.

وبحسب بيان اليوم، قرر محافظ الجيزة، أيضا حظر إقامة أية فروشات على الأراضي الفضاء بدون ترخيص وكذلك حظر إقامة الزينات الكهربائية.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، باتخاذ كافة الإجراءات لمتابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهر رمضان المعظم وحال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا.

وقال المحافظ، إن القرارات تأتي في إطار تطبيق أقصى درجات الانضباط بشوارع المحافظة، وعدم السماح بإشغال الطريق خلال شهر رمضان المبارك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الغير ملتزمين.

تعليق زينة رمضان الخيم الرمضانية محافظ الجيزة أحمد راشد

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