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مجلس الشيوخ يحسم موارد صندوق الوقف الخيري

01:18 م الإثنين 05 أبريل 2021
مجلس الشيوخ يحسم موارد صندوق الوقف الخيري

مجلس الشيوخ المصري

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 8 من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والمتعلقة بموارد الصندوق، كما جاءت بنص مشروع القانون المقدم من اللجنة الدينية.

وجاء نص المادة 8 بعد الموافقة عليها كالتالي:

تتكون موارد الصندوق من:

1- الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية بحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.

2- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية.

3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق. 4- عائد استثمار أموال الصندوق.

5- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

مجلس الشيوخ صندوق الوقف الخيري عبد الوهاب عبد الرازق الخدمات الإسلامية والاجتماعية

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