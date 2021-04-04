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محافظ الأقصر يستقبل وزير القوى العاملة في بداية جولته بالمحافظة

12:56 م الأحد 04 أبريل 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الأحد، محمد سعفان وزير القوى العاملة، في بداية جولته الثالثة بمحافظات الصعيد، بعد زيارة أسوان وقنا؛ تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلاً عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيًّا.

ويقوم الوزير، بحسب بيان الوزارة، خلال الزيارة بتسليم بوالص التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات مديرية القوى العاملة، وذلك ضد الحوادث الشخصية؛ حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم، بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.

ويسلم الوزير عقود العمل لذوي الهمم والعزيمة، فضلًا عن تسليم شهادات إتمام دورات التدريب بمركز التدريب المهني بالرضوانية، بالإضافة إلى شهادات إتمام التدريب بالوحدة المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة، ويسلم منتجات الوحدة المتنقلة والمركز الثابت إلى العائلات الأكثر احتياجًا؛ لـ 160 أسرة.​

محافظ الأقصر وزير القوى العاملة مصطفى ألهم محمد سعفان مبادرة حياة كريمة

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