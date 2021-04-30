نماذج استرشادية وحذف مناهج.. مطالب أولياء أمور الثانوية العامة من وزير التعليم

09:52 م الجمعة 30 أبريل 2021
نماذج استرشادية وحذف مناهج.. مطالب أولياء أمور الثانوية العامة من وزير التعليم

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

قدم عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، 4 مطالب لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن امتحانات الثانوية العامة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة، خلال شهري يوليو وأغسطس المقبل، إلكترونيًا على التابلت، داخل لجان بالمدارس.

وطالبت فاطمة فتحي، أحد أولياء الأمور، بتنزيل نماذج استرشادية للمواد المقررة على طلاب الثانوية العامة، للتدريب على شكل الامتحان في ظل الأسئلة الجديدة.

كما طالبت فاطمة، بسرعة إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة، حتى يتمكن الطلاب من الاستعداد للمذاكرة.

في السياق، طالبت عزة هيكل، إحدى أولياء الأمور، بحذف جزء من المناهج، للتخفيف على الطلاب، في ظل الأجواء الاستثنائية التي يعيشها الطلاب، بل والعالم أجمع، مؤكدة أن طلاب الثانوية هذا العام تعرضوا للظلم لعدم وجود مدارس، إضافة إلى أن التعليم عن بعد لا يؤدي دوره كالتعليم المباشر.

ومن ناحيته، اقترح مجدي مدحت، أحد أولياء الأمور، أن تتيح وزارة التربية والتعليم نسخة pdf على موقعها للمواد غير المضافة للمجموع لكافة الصفوف والمراحل التعليمية، ويطبعها الطالب ويحلّها ويسلمها لمدرسته، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وتقليل عدد مرات ذهاب الطلاب للمدرسة، ومنعًا للزحام بالمدرسة وبوسائل المواصلات وتخفيفًا على المعلمين.

طارق شوقي الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة

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