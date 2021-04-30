وزارة الهجرة تصدر العدد الـ 28 من مجلة "مصر معاك"

كتب - أسامة علي:

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الـ 28 من مجلة "مصر معاك"، نقدم فيها جانبا من ذكريات وطن لا يعرف الهزيمة، بمناسبة عيد تحرير سيناء الباسلة، ومستجدات قانون الهجرة.

وواصلت المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية؛ إذ تحمل صفحاتها رحلة المومياوات الملكية وكيف نجحت مصر في لفت أنظار العالم إلى أن أحفاد الفراعنة قادرون.

وتضمن العدد، كلمة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، تستعرض فيها نجاحات مبادرة "إحياء الجذور" وآخر ما وصلت إليه المبادرة من مستجدات، وحوار خاص مع الدكتور إبراهيم عوض، مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية، ورؤيته حول قضايا الهجرة وتأثيرات وباء كورونا المستجد.

ويشمل العدد، نماذج بارزة لعدد من المصريين بالخارج، الذين حققوا نجاحات في مجالهم، وغيرها من الموضوعات المتنوعة.

المجلة متاحة باللغة العربية عبر الرابط التالي:

https://bit.ly/3u1E4Hv