أتربة وحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لمدة الـ6 أيام مقبلة
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية خلال الفترة من الأحد حتى الجمعة المقبل والتي جاءت على النحو التالي:
الأحد:
نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.
الاثنين:
أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد ونشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.
الثلاثاء:
أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد ونشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
الأربعاء:
أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية.
الخميس:
أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.
الجمعة:
انخفاض الحرارة بقيم تصل لـ4 إلى 6 درجات على كافة الأنحاء، نشاط رياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.
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