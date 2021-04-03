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أتربة وحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لمدة الـ6 أيام مقبلة

09:35 م السبت 03 أبريل 2021
أتربة وحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لمدة الـ6 أيام مقبلة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية خلال الفترة من الأحد حتى الجمعة المقبل والتي جاءت على النحو التالي:

الأحد:

نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.

الاثنين:

أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد ونشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.

الثلاثاء:

أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد ونشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

الأربعاء:

أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الخميس:

أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

الجمعة:

انخفاض الحرارة بقيم تصل لـ4 إلى 6 درجات على كافة الأنحاء، نشاط رياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

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