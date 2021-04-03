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القوى العاملة تطرح فرص عمل في القاهرة براتب يصل لـ3500 جنيه

02:13 م السبت 03 أبريل 2021
القوى العاملة تطرح فرص عمل في القاهرة براتب يصل لـ3500 جنيه

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل في محافظة القاهرة، بأجور تصل إلى 3500 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم.

جاء ذلك خلال نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، ويتم التقديم على الموقع الالكتروني اضغط هنا "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل".

وعقب التقديم، تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

ويرصد "مصراوي" فرص العمل المتوفرة بالقاهرة وفقاً لنشرة التشغيل على النحو التالي:

- 2100 فرد أمن براتب 2400 جنيه.

- 80 خدمة عملاء منها 30 فرصة للطلبة بحوافز مجزية.

- 3 محاسبين خزينة براتب 3500 جنيه، و 10 عضو فريق.

- 12 سائق درجة أولى، و50 مندوب مبيعات، و 50 فني صيانة برواتب 3000 جنيه.

- 5 ممثلي خدمة عملاء، و15 عامل تعبئة وتغليف، و5 عمال نظافة براتب 3500 جنيه.

- 4 موظفات شؤون إدارية، و 120 عامل إنتاج، و20 مراقب مخازن، و 30 كيميائي براتب 3500 جنيه.

- 40 مساعد فني طباعة وصناعة، و20 فني صيانة كهرباء.

- 20 فني صيانة ميكانيكي و40 فني طباعة روتو (فليكسو) و20 عامل مخازن.

- مهندس كهرباء، ومدير تكاليف وموازنة، أخصائي إجتماعي، وفني كنترول كهرباء، وفني نحاس، وكهربائي تركيبات.

وزارة القوى العاملة فرص عمل محمد سعفان

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