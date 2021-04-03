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وفاة شقيقة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين

12:39 م السبت 03 أبريل 2021
وفاة شقيقة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين

نقابة الاعلاميين

كتب مينا غالي

نعى مجلس نقابة الإعلاميين ببالغ الحزن والأسى النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ لوفاة شقيقتة الكبرى زينب علي محمد سعدة التي توفيت اليوم.

وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم، أن العزاء سيقام بالمنزل بمدينة ٦ أكتوبر.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويها الصبر والسلوان.

طارق سعدة نقابة الإعلاميين وفاة

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