وفاة شقيقة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين
كتب مينا غالي
نعى مجلس نقابة الإعلاميين ببالغ الحزن والأسى النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ لوفاة شقيقتة الكبرى زينب علي محمد سعدة التي توفيت اليوم.
وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم، أن العزاء سيقام بالمنزل بمدينة ٦ أكتوبر.
ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويها الصبر والسلوان.
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