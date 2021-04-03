تنطلق اليوم.. "مصر للطيران" الناقل الرسمي لبطولة العالم للسلاح 2021

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، أنها الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم للناشئين والشباب للسلاح "مصر 2021" والتي تنطلق اليوم السبت، وتستمر حتى 11 أبريل الحالي في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

فيما بدأت فرق عمل الشركة بمطار القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في استقبال المشاركين في البطولة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الشركة أنه سيتم رعاية الاتحاد المصري للسلاح في البطولات المحلية والدولية التي ينظمها، من خلال تقديم خدمات وتسهيلات السفر لأعضاء الاتحاد ورعاية أبطاله، في إطار اهتمام الدولة برعاية الاتحادات المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، وتشجيع أبنائها علي التفوق وتحقيق الإنجازات.

وأشارت الشركة إلى أن بطولة العالم للسلاح تعد ثاني بطولة عالمية، تقام على أرض مصر هذا العام، بعد نجاحها في تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم لكرة يد للرجال 2021.

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