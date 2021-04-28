الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء بأجازات الأسبوع المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرارات رئيس المجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بتحديد أيام الاجازات والمناسبات الرسمية خلال الأسبوع المقبل.

القرار الأول الخاص بالموافقة على يوم السبت الموافق 1 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، بمناسبة عيد العمال.

القرار الثاني خاص بتعطيل العمل في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والقطاع الخاص يوم الأحد 2 مايو، للحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة للتعامل مع اي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

القرار الثالث خاص بإجازة يوم الاثنين المقبل 3 مايو، باعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص.