مصدر يكشف أسباب اجتماع مجلس نقابة الصحفيين اليوم

12:47 ص الأربعاء 28 أبريل 2021
مصدر يكشف أسباب اجتماع مجلس نقابة الصحفيين اليوم

نقابة الصحفيين

كتب - مينا غالي:

كشف مصدر مسؤول بنقابة الصحفيين، عن أسباب اجتماع مجلس النقابة اليوم الأربعاء، والذي دعا له ضياء رشوان نقيب الصحفيين.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن اجتماع المجلس سيبحث بشكل أساسي موقف الموارد المالية للنقابة، لاسيما وأن الاحتياطي المالي بالنقابة تأثر بشدة خلال الأشهر الماضية بسبب الإعانات الخاصة بالعلاج وإعانات الصحفيين المتعطلين، كذلك العجز الذي حدث بمشروع العلاج والذي وصل ل١٧ مليون جنيه خلال العامين الماضيين.

وتابع المصدر، أن هذا الملف هو الرئيسي على طاولة اجتماع مجلس النقابة، بهدف بحث إمكانية توفير موارد مالية للنقابة خلال الفترة المقبلة، بجانب ما يستجد من أعمال.

نقابة الصحفيين مجلس نقابة الصحفيين ضياء رشوان نقيب الصحفيين

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