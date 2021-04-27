رئيس الوزراء: لا تنازل عن أي قطرة مياه من النيل

05:47 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
رئيس الوزراء: لا تنازل عن أي قطرة مياه من النيل

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب - أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تكثف من جهودها لمواجهة أزمة سد النهضة، مشددا على أنه لا تنازل عن أي قطرة ماء من نصيب مصر من مياه النيل.

وأضاف رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية، أن "الأجهزة والوزارات المختصة تبذل جهودا مضاعفة للحفاظ على كافة مواردنا المائية، مشيرا إلى أن مصر تعد من أكثر الدول فى العالم حفاظا وتعظيما لمواردها المائية".

ولفت مدبولي إلى أنه "وللحفاظ على كل قطرة مياه، تنوعت المشروعات التى نفذتها الدولة ، سواء من خلال التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، أومن خلال اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي بعد معالجتها بكافة السبل والوسائل المتعارف عليها والمعتمدة دوليا".​

مصطفي مدبولي مجلس الوزراء سد النهضة نهر النيل

الخبر التالى:

مدبولي: زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بيان عاجل من الصحة بشأن أنباء عدم توافر أماكن لاستقبال مرضى كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا