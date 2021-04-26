الأوقاف تصدر تعليمات للأئمة بالحديث عن صكوك الأضحية في الخطبة الثانية للجمعة

كتب - محمود مصطفى:

أصدرت وزارة الأوقاف، تعليماتها للأئمة بضرورة الحديث عن مشروع صكوك الأضاحي و أهميته، خلال الخطبة الثانية من الجمعة.

ووقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن صكوك الأضاحي لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

وتضمن البروتوكول أن توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية رؤوس أضاحي من البقر السوداني بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، بحيث يتم الذبح في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن قيمة صك الأضحية لهذا العام يبلغ 2000 جنيه، على أن تقبل التبرعات بجميع المديريات الإقليمية، والإدارات التابعة لها.

كانت وزارة الأوقاف، حددت موضوع خطبة الجمعة المقبلة، لتكون تحت عنوان : "يوم بدر .. دروس وعبر".

وأكدت وزارة الأوقاف، علي جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.