"القومي للمرأة" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

10:15 م الأحد 25 أبريل 2021
"القومي للمرأة" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

الدكتورة مايا مرسي

كتبت: نور العمروسي

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة وشعب مصر العظيم بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن عيد تحرير سيناء هو ذكرى عزيزة وغالية على قلوبنا جميعاً، حيث يعد يوماً فارقا في تاريخ الوطن شهد استعادة الأرض المصرية كاملة ورفع العلم المصري عليها، ويذكرنا دائما بأمجاد الجيش والدبلوماسية المصرية العظيمة.​

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة ذكرى تحرير سيناء السيسي

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