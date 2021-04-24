السيسي: الإخوان لم يكونوا متعاطين مع مشكلات المجتمع.. وأردت منع المصريين من السقوط

10:09 م السبت 24 أبريل 2021
السيسي: الإخوان لم يكونوا متعاطين مع مشكلات المجتمع.. وأردت منع المصريين من السقوط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

برلين- (أ ش أ):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفًا صعبة مثل مصر، نافيًا حبس أي شخص في مصر بسبب آرائه السياسية.

وقال الرئيس السيسي، في حوار مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية واسعة الانتشار، إن النقد مسموح به للجميع، لكن يجب أن يكون "نقدًا بناء وليس تحريضًا".

وفيما يتعلق بمزاعم عدد من المنظمات بوجود عدد كبير من السجناء السياسيين في مصر، قال الرئيس السيسي: "نحن لا نحبس أحدًا بسبب آرائه السياسية. لكن لا تنسوا أننا مع الإخوان نتعامل مع جماعة تعمل منذ 90 عامًا لتصل إلى السلطة في مصر. وعندما فعلوا ذلك، وقف الشعب ضدهم بعد عام. الإخوان المسلمون لم يكونوا متعاطين مع المشكلات الضخمة في البلاد".

وتابع الرئيس: "أردت أن أمنع المصريين من السقوط في هذا حتى لا تسقط مصر مثل الدول الأخرى، نريد أن نصبح دولة دستورية. فكل ما في الأمر أننا دولة يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة ونواجه واقعًا قاسيًّا".

هذا المحتوى من

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي جماعة الإخوان برلين

الخبر التالى:

بالفيديو.. نجيب ساويرس ينشر إعلانًا جديدًا لمشروع زيد: "أكل العيش مر"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 219774

    عدد المصابين

  • 165348

    عدد المتعافين

  • 12914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي: لا يمكن خلق وظائف لملايين الشباب المصري بدون استقرار الأمن

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا