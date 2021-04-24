بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة والبريد لصرف تعويضات المواطنين جراء المشروعات القومية

05:58 م السبت 24 أبريل 2021
بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة والبريد لصرف تعويضات المواطنين جراء المشروعات القومية

اللواء خالد عبد العال

كتب- محمد نصار

وقع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وشريف محمد فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد برتوكول تعاون تقوم بمقتضاه الهيئة القومية للبريد بصرف التعويضات المقدمة من محافظة القاهرة للمواطنين نتيجة تنفيذ عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة القاهرة وذلك بمقر مبنى البريد المصري بالعتبة .

وأشاد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات ومحافظة القاهرة في المشروعات المتعددة الجاري تنفيذها بين الجانبين مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة هي أول محافظة تطبق هذا النظام الجديد الذي ييسر حصول المواطنين على الخدمات المالية في أي مكان .

وأكد محافظ القاهرة على أن هذا البرتوكول يأتي في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتبني كافة النظم الحديثة لتطويرها بما من شأنه التيسير على المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطبيق توجهات الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأضاف محافظ القاهرة أن الهيئة القومية للبريد ستقوم بإتاحة المستحقات المالية المقررة للمستفيدين والمحولة من المحافظة عبر منظومة الدفع الإلكتروني لوزارة المالية طبقا لتواريخ الاستحقاق المحددة بأوامر الدفع من خلال منظومة الدفع الإلكتروني بمحافظة القاهرة للمواطنين أصحاب التعويضات .

خالد عبد العال محمد فاروق المشروعات القومية الهيئة القومية للبريد

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