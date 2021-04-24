اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

03:00 ص السبت 24 أبريل 2021
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 57 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 4 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها اليوم، بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، بيروت، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، مدريد، لندن، باريس، روما، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، نيويورك، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، أثينا، برلين، فيينا، ميونيخ، عمان، البحرين، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، آديس أبابا، الخرطوم)، و12 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان) ، و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4 آلاف راكب.

شركة مصر للطيران رحلات دولية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا المطارات المصرية
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