معلومات الوزراء: 6% زيادة في الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من 2021

02:35 م الخميس 22 أبريل 2021
معلومات الوزراء: 6% زيادة في الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من 2021

مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك عن الزيادة الملحوظة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 6%؛لتصبح قيمتها 7.44 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.99 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

وأوضح المركز، في بيانه، ارتفاع الواردات المصرية غير البترولية بنسبة 2% لتصبح 16.99 مليار دولار مقارنة بنحو 16.68 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، ما أدى إلى تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 1%؛ لتبلغ قيمة العجز 9.55 مليار دولار مقابل 9.69 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي،وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة في أبريل 2021.

وبين الإنفوجرافيك أن أكبر القطاعات التصديرية كانت في قطاعات الكيماويات والأسمدة ومواد البناء والصناعات الغذائية والطبية والسلع الهندسية والإلكترونية وقطاع الملابس الجاهزة، ويرجع الفضل في تحسن قيمة الصادرات المصرية إلى جهود الدولة ودعمها وتقديمها لحزم التحفيز لمختلف القطاعات خلال جائحة كورونا .

وكانت أكبر الأسواق المستوردة للسلع المصرية غير البترولية هي: تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وإيطاليا ومالطا على التوالي، بينما كانت أكبر الأسواق المصدرة إلى مصر من السلع غير البترولية هي: الصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا وإيطاليا على الترتيب.​

مجلس الوزراء مركز المعلومات الصادرات غير البترولية الواردات المصرية وزارة التجارة والصناعة

الخبر التالى:

بدلا من الأحد.. الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 218902

    عدد المصابين

  • 164803

    عدد المتعافين

  • 12866

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 143502501

    عدد المصابين

  • 121868664

    عدد المتعافين

  • 3055735

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد قفزتها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا