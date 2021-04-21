شركات عالمية.. كامل الوزير يرد على مطالبات الاستعانة بالخبرات الأجنبية في قطاع النقل- بيان

كتب- مصراوي:

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه منذ تكليف، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة وزارة النقل، وضع في مقدمة أولويات وزارة النقل الاهتمام بإعادة تأهيل وتدريب العنصر البشري على أحدث نظم التكنولوجيا وكذلك إسناد عدد كبير من مشروعات الوزارة إلى شركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل لمدة محددة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات ونقل الخبرات الحديثة إلى الجانب المصري، بحسب بيان صحفي.

جاء ذلك تعقيبا على ماتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية في التشغيل والصيانة والاهتمام بالعنصر البشري.

وأشار الوزير إلى أنه تم التعاقد مع شركه RATP الفرنسيه لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما تم التعاقد مع نفس الشركة لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي LRT(السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان) كما أنه جاري التفاوض مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل خطي مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر وسيتم التفاوض مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع العين السخنة/ مرسى مطروح، إضافة إلى إنه جاري التفاوض مع الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ وإدارة وتشغيل الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري.

أضاف أن الاتفاق مع هذه الشركات العالمية يتضمن نقل الخبرات للجانب المصري من خلال الاعتماد على العمالة المصرية بنسبه لا تقل عن 90 % في جميع المستويات الفنيه والإدارية والتشغيلية والإشرافية طوال مدة التعاقد والتي تبلغ 15 عاما.

وتابع: تم التخطيط إلى إسناد أعمال التشغيل والإدارة لعدد من القطارات الجديدة بالسكه الحديد إلى شركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل، خاصة أنه سيتم توريد عدد 6 قطارات متكاملة من شركه تالجو الإسبانية، كما سيتم إسناد تشغيل عربات النوم الجديدة بواقع 200 عربة نوم والتي سيتم التعاقد عليها قريبا لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إداره وتشغيل قطارات النوم، كما يجرى حاليا تحويل قطاع نقل البضائع بهيئة السكه الحديد الى شركه مملوكه للدولة بالشراكه مع القطاع الخاص كمرحله تدريجية، وكذلك جاري تحويل بعض ورش السكه الحديد المتخصصه في إصلاح الجرارات والعربات إلى شركات وذلك لزيادة الإنتاجية ورفع مستويات الجودة.

وفيما يخص العنصر البشري المؤهل فقد أكد وزير النقل على تنفيذ خطة لإنتقاء واختيار وتدريب وتاهيل العناصر البشرية الحالية، مشيراً إلى أن هناك اهتماما كبيرا ومختلفا عما كان يتم قبل ذلك، حيث تم افتتاح المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديديه لتخريج فنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءه وهذا المعهد مدرج بجداول تنسيق الثانوية العامة ومن المخطط تخريج أول دفعة من هذا المعهد العام الحالي

كما يتم اختيار المهندسين والفنيين الجدد بمعايير جديده تماما تضمن الحصول على أفضل العناصر المتقدمة حيث يتم تدريب هذه العناصر الجديدة من المهندسين بالكليه الحربية، أما الفنيين فيتم تدريبهم في معهد ضباط صف المعلمين على أعلى مستوى، كما يتم إعادة تاهيل وتدريب وتثقيف العناصر الحالية بمعهد وردان للسكك الحديدية ومراكز التدريب المختلفة بجميع مناطق هيئة السكك الحديدية كما يتضمن أي تعاقد جديد مع الشركات الاجنبية بندا بالتدريب يتم فيه تدريب المهندسين والفنيين على تكنولوجيا المعدة الجديده سواء كانت جرارات أو عربات جديدة.