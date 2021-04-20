مَنْ رئيس هيئة السكك الحديدية الجديد؟

05:55 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
مَنْ رئيس هيئة السكك الحديدية الجديد؟

المهندس مصطفي عبداللطيف أبوالمكارم

كتب- أسامة علي:

نشرت هيئة السكك الحديدية، السيرة الذاتية، للمهندس مصطفي عبداللطيف أبوالمكارم، رئيس الهيئة الجديد.

كان وزير النقل كامل الوزير، أصدر الثلاثاء، قرارًا بتعين "أبوالمكارم" رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد لمدة سنة، خلفا لأشرف رسلان، والذي تم ندبه مستشارا لوزير النقل لشئون السكة الحديد.

حصل "أبوالمكارم" على بكالوريوس هندسة مدنية جامعة عين شمس عام 1986، وتدرج في المناصب بهيئة السكك الحديدية، حيث عمل:

- رئيس الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات خدمة العملاء.

- رئيس الإدارة المركزية للتوظيف والتدريب.

- رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن والتخليص الجمركي.

- نائب رئيس مجلس الإدارة للبنية الأساسية.

- نائب رئيس مجلس الإدارة لنقل البضائع.

- نائب رئيس مجلس الإدارة للموارد البشرية.

- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجديد وصيانة الخطوط.

جاء ذلك عقب إعلان وزارة النقل، في بيان لها، إقالة أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك الحديدية، وتعيينه مستشارًا لوزير النقل، على خلفية حادث قطار طوخ الذي خلف 11 حالة وفاة، وعشرات المصابين.

المهندس مصطفي عبداللطيف أبو المكارم السكك الحديدية كامل الوزير وزير النقل

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