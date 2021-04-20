السيسي يستعرض الاستغلال الأمثل وتطوير أصول أراضي شركات قطاع الأعمال

02:07 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
السيسي يستعرض الاستغلال الأمثل وتطوير أصول أراضي شركات قطاع الأعمال

الرئيس السيسي ووزير قطاع الأعمال

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، بأن الاجتماع تناول "استعراض خطط وزارة قطاع الأعمال العام للاستغلال الأمثل، وتطوير الأصول والأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال على مستوى الجمهورية".​

ووجه الرئيس السيسى، بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن لتلك الأصول، ترسيخاً لنهج الدولة بحسن إدارة ما تملكه من موارد وأراضي ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل في هذا الإطار ما بين وزارة قطاع الأعمال العام والجهات حكومية الأخرى، للإسراع في تحقيق تلك الأهداف التي تمثل استراتيجية ثابتة للدولة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي شركات قطاع الأعمال السيسي محمود توفيق
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