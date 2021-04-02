وزيرة الثقافة تتفقد معرض الإسكندرية التاسع للكتاب (صور)

(مصراوي):

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، معرض الإسكندرية التاسع للكتاب والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمقام بأرض كوتة بالأزاريطة.

وأعربت الوزيرةعن سعادتها بإقامة المعرض الذي يأتي بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف إقامة المهرجانات الفنية ومعارض الكتاب والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة، وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبه قال الدكتور هيثم الحاج إن المعرض يشهد حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف الشرائح العمرية خاصة الشباب، وأكد أن حجم مبيعات الهيئة المصرية العامة للكتاب تجاوز فى هذه الدورة النسبة التى تحققت العام الماضي بأكثر من 50 ٪.

وأضاف: "عدد النسخ المباعة خلال 10 أيام بلغ 12 ألف نسخة وكان الأكثر مبيعًا كتب نساء على عرش مصر، حكايات الولاد والأرض، المنسي صديقي وهؤلاء هم الإخوان".

ويشار إلى أن معرض الإسكندرية التاسع للكتاب يقام بمشاركة 90 ناشرًا بالإضافة إلى قطاعات وزارة الثقافة، مؤسسة الأهرام، دار المعارف، مكتبة الإسكندرية وهيئة الشارقة للكتاب ويضم جناح هيئة الكتاب 1500 عنوان من إصداراتها في مختلف المجالات والسلاسل وكتب النشر العام إلى جانب ركن الإبداع السكندرى للمؤلفين والمبدعين من أبناء الإسكندرية، بالإضافة إلى أحدث إصدارات مكتبة الأسرة وكتب الأطفال، والكتب الأجنبية، بتخفيضات تصل إلى 20% وقسم الكتاب المخفض لكنوز الهيئة ويضم إصدارات تباع بأسعار تبدأ من جنيه واحد.