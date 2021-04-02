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الأوقاف: "على عتبات الشهر الكريم" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

06:42 م الجمعة 02 أبريل 2021
الأوقاف: "على عتبات الشهر الكريم" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "على عتبات الشهر الكريم بين الأمل والرجاء وحسن الاستعداد".

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأعربت وزارة الأوقاف، عن ثقتها الكاملة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة

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