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غدا.. قطع المياه عن مركز ومدينة أبو النمرس والقرى التابعة لها لمدة 7 ساعات

12:18 م الجمعة 02 أبريل 2021
غدا.. قطع المياه عن مركز ومدينة أبو النمرس والقرى التابعة لها لمدة 7 ساعات

قطع المياه


أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مركز ومدينة أبو النمرس والقرى التابعة لها، لمدة 7 ساعات اعتبار من من الساعة 10 صباحا، حتى الخامسة صباح غد، السبت، نظرا لأعمال الصيانة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجيزة أبو النمرس

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