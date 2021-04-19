زعيم الأغلبية البرلمانية يطمئن على صحة وزير الرياضة بعد تعرضه لحادث سير

(مصراوي):

أجرى المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن، اتصالًا بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للاطمئنان عليه عقب الحادث الذي تعرض له صباح الأحد، خلال سفره لمحافظة البحيرة.

وقال زعيم الأغلبية البرلمانية في بيان له اليوم الاثنين، إنه تمنى الشفاء العاجل للصديق الغالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد تعرضه لحادث سير: "دعوات المخلصين والمحبين معه في هذه المحنة وندعوا الله عز وجل أن يخرج منها سليمًا معافًا من كل مكروه وسوء".