عبد المنعم سعيد ينتقد موقف "الشيوخ" من قانون التعليم.. ورئيس الأغلبية يطالب بحذف كلمته
كتب- نشأت علي:
دافع عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، عن مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.
وانتقد سعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، والتي تشهد جدلًا بشأن مشروع القانون الذي يضع نظامًا تراكميًّا للثانوية العامة ويفتح فرصًا للتحسين- المبررات التي قد قدمتها لجنة التعليم والأعضاء للاعتراض على مشروع القانون.
وقال النائب: "لو كان هذا المجلس هو الذي سيوافق أو لا يوافق على تعويم العملة، أو إقامة قناة سويس جديدة أو عاصمة إدارية جديدة، لكان هناك دائمًا اعتراض".
واعترض أعضاء المجلس على حديث سعيد، وقال رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "هذا الحديث خارج عن حدود النقاش المتعلق بمشروع القانون".
واعتذر سعيد عن الكلمة، وطالب حسام الخولي زعيم الأغلبية بحذفها من المضبطة.
وأكد سعيد، في كلمته، تحفظه الشديد على تقرير لجنة التعليم، قائلًا: "40 عاماً مضت على قانون التعليم لم يعد يُخفى على أحد مدى التخلف الذي وصل إليه التعليم المصري وعجزه عن المنافسة في الداخل والخارج، وتقديم التعليم المؤهل".
واعتبر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يسهم في إخراج الطلاب وأولياء الأمور من الأرق الذهني بنظام السنوات الثلاث ودخول الامتحانات أكثر من مرة مرونة تضاف إلى قدرات استيعابية أكثر للمواد العلمية القائمة على الفهم بدلًا من الحفظ والتلقين والدروس الخصوصية و"المراكز".
وتابع سعيد بأن "اللجنة اعتمدت على بعض المشكلات الخاصة بالإنترنت لإبقاء الأمر على ما هو عليه دون تحديد نسبتها من الحجم الكلي للعملية التعليمية"، منتقدًا استناد اللجنة إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات.
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