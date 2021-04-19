عبد المنعم سعيد ينتقد موقف "الشيوخ" من قانون التعليم.. ورئيس الأغلبية يطالب بحذف كلمته

كتب- نشأت علي:

دافع عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، عن مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.

وانتقد سعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، والتي تشهد جدلًا بشأن مشروع القانون الذي يضع نظامًا تراكميًّا للثانوية العامة ويفتح فرصًا للتحسين- المبررات التي قد قدمتها لجنة التعليم والأعضاء للاعتراض على مشروع القانون.

وقال النائب: "لو كان هذا المجلس هو الذي سيوافق أو لا يوافق على تعويم العملة، أو إقامة قناة سويس جديدة أو عاصمة إدارية جديدة، لكان هناك دائمًا اعتراض".

واعترض أعضاء المجلس على حديث سعيد، وقال رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "هذا الحديث خارج عن حدود النقاش المتعلق بمشروع القانون".

واعتذر سعيد عن الكلمة، وطالب حسام الخولي زعيم الأغلبية بحذفها من المضبطة.

وأكد سعيد، في كلمته، تحفظه الشديد على تقرير لجنة التعليم، قائلًا: "40 عاماً مضت على قانون التعليم لم يعد يُخفى على أحد مدى التخلف الذي وصل إليه التعليم المصري وعجزه عن المنافسة في الداخل والخارج، وتقديم التعليم المؤهل".

واعتبر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يسهم في إخراج الطلاب وأولياء الأمور من الأرق الذهني بنظام السنوات الثلاث ودخول الامتحانات أكثر من مرة مرونة تضاف إلى قدرات استيعابية أكثر للمواد العلمية القائمة على الفهم بدلًا من الحفظ والتلقين والدروس الخصوصية و"المراكز".

وتابع سعيد بأن "اللجنة اعتمدت على بعض المشكلات الخاصة بالإنترنت لإبقاء الأمر على ما هو عليه دون تحديد نسبتها من الحجم الكلي للعملية التعليمية"، منتقدًا استناد اللجنة إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات.