نائب: "أقسم بالله وأنا صايم الطلبة بتغش من التابلت"

02:33 م الإثنين 19 أبريل 2021
نائب: "أقسم بالله وأنا صايم الطلبة بتغش من التابلت"

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

تنتقد النائب محمد عبد العليم حسين، عضو مجلس الشيوخ، تعديل نظام الثانوية العامة بقانون التعليم، مشيرا إلى أنها تمثل عبئا على الأسرة المصرية بسبب الدروس الخصوصية التي سيزداد عبئها على الأسر المصرية لمدة 3 سنوات في النظام الجديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، والذي أعلنت رفضها له في تقريرها.

وقال حسين: علينا أن نساعد الوزير في خطة التطوير ولكن أيضا لابد أن نراعي ظروف الأسر المصرية.

وحول أداء الامتحانات إلكترونيا، قال النائب: "أقسم بالله وأنا صايم، الطلبة بتغش من التابلت".

وأشار إلى أهمية إجراء نسبة من الامتحانات بنظام الورقي، بالإضافة للتكنولوجي.​

مجلس الشيوخ التابلت محمد عبد العليم حسين تعديل نظام الثانوية العامة قانون التعليم الدروس الخصوصية

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