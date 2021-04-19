الجامعة الأمريكية بالقاهرة تشارك في مسابقة بدبي لتصميم منزل يعمل بالطاقة الشمسية

كتب- مصراوي:

تشارك الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مسابقة "ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط 2021" التي من المقرر انعقادها بدبي في نوفمبر من العام الجاري 2021 بالتزامن مع معرض "إكسبو" 2020 دبي وهي مسابقة دولية لطلاب الجامعات من حول العالم لتصميم وبناء وتشغيل منازل مستدامة تعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية. بحسب بيان صحفي.

وقد نجح فريق "الواحة" الممثل للجامعة الأمريكية بالقاهرة في اجتياز مرحلة التأهل للاشتراك في المسابقة ليتنافس جنبًا إلى جنب مع عدد محدود من فرق جامعات عالمية متميزة في هذا المجال، وهذه المسابقة هي الأكثر أهمية في العالم للبناء الأخضر ومعروفة دوليًا باسم "أولمبياد البناء المستدام".

وتتطلب المسابقة من فريق الواحة بناء منزل بمساحة 100 متر مربع يعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية مع الاستفادة من أحدث نظم التكنولوجيا المستدامة بما يتوافق مع ظروف البيئة الصحراوية في الشرق الأوسط ، حيث يجب أولا تصميم وبناء واختبار هذا المنزل في مصر، ثم شحنه إلى دبي ليتم إعادة بنائه وتشغيله في غضون أسبوعين للمشاركة في المسابقة العالمية.

‏يهدف إشتراك الجامعة الأمريكية بالقاهرة في هذه المسابقة إلى نشر ثقافة التناغم بين مبادئ الاستدامة وأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا إنشاء المباني بحيث يتماشى المسكن مع متطلبات القرن الواحد وعشرين ، ويحرص فريق الواحة على استخدام مواد صديقة للبيئة مع إعطاء الأولوية لاستخدام الموارد المحلية وتطبيق مجموعة من الاستراتيجيات التصميمة ليتوافق المبنى مع الظروف المناخية المحيطة ويتضمن ذلك استخدام أحدث نظم توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.

يضم فريق الواحة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عشرة أساتذة وأكثر من 40 باحثا وباحثة من مختلف التخصصات وذلك بقيادة قسم العمارة حيث يضم فريق العمل من تخصصات العمارة والهندسة الإنشائية وهندسة التشييد والهندسة الميكانيكية وهندسة الطاقة والاتصالات وإدارة المياه والاستدامة بكلية العلوم والهندسة بالجامعة في جهود التصميم والبناء.

‏كما يساهم مركز الأبحاث التطبيقية للبيئة والاستدامة التابع للجامعة في دراسة وتطبيق جوانب الاستدامة. جدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع بعض الشركات المصرية والدولية.