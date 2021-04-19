القوى العاملة: تعيين 893 شابًا.. والتفتيش على 210 منشآت بجنوب سيناء

09:57 ص الإثنين 19 أبريل 2021
القوى العاملة: تعيين 893 شابًا.. والتفتيش على 210 منشآت بجنوب سيناء

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- مصراوي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تعيين المديرية بجنوب سيناء 893 شابًا، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1095 شابًا.

وتلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر مارس الماضي، حيث صرفت المديرية منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا، منها 14 ألف جنيه لـ7 عمال منح مولود جديد، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، فضلاً عن تسجيل 116 عاملاً جديداً على المنظومة.

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 26 ترخيص أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 210 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقى 50 شكوى عمالية وتم تسوية 10 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ9 شكاوى، و17 شكوى ما زالت تحت البحث.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 43 منشأة، وإعادة التفتيش على 86 منشأة، وأسفر عن تحرير 25 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد ندوتان للتوعية وإجراء 29 قياس وبحث 4 شكاوى.

وقال إن تابعت الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.​

محمد سعفان وزير القوى العاملة جنوب سيناء القطاع الخاص

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