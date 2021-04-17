مطار القاهرة: سفر ووصول 22 ألف راكب على 232 رحلة

06:37 م السبت 17 أبريل 2021
مطار القاهرة: سفر ووصول 22 ألف راكب على 232 رحلة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يصل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 119 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12 ألف راكب، كما يغادر المطار 113 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية ، تقل على متنها 10 آلاف راكب.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن صالات السفر والوصول بالمطار ستستقبل 232 رحلة طيران خلال الـ24 ساعة من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيّرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، تحمل على متنها 22 ألف راكبا.

مطار القاهرة الدولي حركة الطيران
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