الإفتاء تكشف حكم تصدق الزوجة على الزوج.. و20 فائدة للصدقة

كتب- محمود مصطفى:

ورد سؤال لدار الإفتاء، قالت فيه سيدة إن معها مبلغ من المال أريد أن أتصدق به وزوجي يستحق الصدقة هل أعطيها له؟.

ورد هذا السؤال اليوم إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "نعم حالة مثل ذلك أتت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب بنت معاوية وزوجها عبدالله بن مسعود رضى الله عنهما، سألته أن تتصدق على زوجها وكان يستحق الصدقة، فقال نعم ولكى أجران أجر الصدقة وأجر الصلة".

واختتم الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "الصدقة على الزوج من زوجته جائزة وثوابها مضاعف، والصدقة على القريب المحتاج أولى من الصدقة على غيره، فالصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم صدقة وصلة".

ونشرت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق عبر صفحتها الرسيمة على "فيس بوك"، فوائد الصدقة كما يلي:

1- الصدقة باب من أبواب الجنة.

2 - الصدقة أفضل الأعمال الصالحات وأفضل الصدقة إطعام الطعام.

3 - الصدقة تظل صاحبها يوم القيامة وتفك صاحبها من النار.

4 - الصدقة تطفيء غضب الله عز وجل وحـر القبور.

5 - الصدقة خير ما يهدى للميت وأنفع ما تكون له، ويربيها الله عز وجل.

6 - الصدقة تطهـير، وتزكية للنفس ومضاعفة الحسنات.

7 - الصدقة سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة.

8 - الصدقة أمان من الخوف يوم الفزع الأكبر وعدم الحزن على ما فات.

9 - الصدقة سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات.

10 - الصدقة من المبشرات بحسن الخاتمة وسبب لدعاء الملائكة الكرام المستجاب.

11 - المتصدق من خيار الناس والصدقة ثوابها لكل من شارك فيها.

12 - صاحب الصدقة موعود بالخير الجزيل والأجر الكبير.

13 - الإنفاق من صفات المتقين والصدقة سبب لمحبة عباد الله للمتصدق.

14 - الصدقة أمارة من أمارات الجود وعلامة من علامات الكرم، والسخاء.

15 - الصدقة سبب في إستجابة الدعوة وكشف الكربة.

16 - الصدقة تدفع الـبـلاء وتسد سـبعـين باباً من السوء في الدنيا.

17 - الصدقة تزيد في العـمر وتزيد في المـال، وسبب في الرزق والنصر.

18 - الصدقة عـلاج، و دواء، وشـفاء.

19 - الصدقة تمنع الحـرق، والغـرق، والسـرق، وتمنع ميتة السوء.

20 - الصدقة أجرها ثابت ولو كانت على البهائم أو الطيور.

21 - المتصدق، والعامل على الصدقة لهما أجــر المجاهد في سبيل الله