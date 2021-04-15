اليوم.. مصر للطيران تسير 38 رحلة لنقل 3702 راكب

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس ٥٠ رحلة جوية بمعدل ٣٨ رحلة دولية إلى كل من بيروت، أكرا، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، موسكو، إسطنبول، دبي، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، أمستردام، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج.

وتضمن الرحلات ٧ رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و٥ رحلات شحن جوي.

وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٣٧٠٢ راكب.