"خلية النحل" و"شهب الفيتارة‏".. ٣ ظواهر فلكية في السماء بدءا من الجمعة

القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور أشرف تادرس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن السماء تشهد بدءًا من بعد غد الجمعة ثلاث ظواهر فلكية مميزة تستمر لمدة ١٠ أيام، تتطلب رؤيتها صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف "تادرس"، في تصريحات صحفية، أن أولى تلك الظواهر ظهور زخة (شهب القيثارة) والتي تحدث سنويًا ما بين يوم 16 إلى 25 إبريل، وتبلغ ذروتها يومي 22-23 أبريل، وترى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة (القيثارة)، موضحًا أن شهب القيثارة تنتج من مخلفات مذنب( C/1861 G1 Thatcher) الذي تم اكتشافه عام 1861.

وقال، إن عدد شهب القيثارة يصل الى حوالي 20 شهابًا في الساعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بشرط ظلمة السماء وصفاء الجو، مشيرًا إلى أن القمر سيكون شبه كامل هذا العام وسوف يحجب وهج معظم الشهب الساقطة ما عدا اللامع منها، ولذلك أفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم تماما بعد منتصف الليل وحتى بزوغ فجر اليوم التالي.

وأوضح، ان الظاهرة الثانية ستحدث يوم السبت المقبل حيث يقترن القمر مع الكوكب الأحمر (المريخ) في مشهد جميل بعد غروب الشمس وعند دخول الليل في ذلك اليوم حتى غروبهما في الحادية عشرة مساء تقريبًا.

وأشار إلى أن الظاهرة الثالثة ستحدث يوم الثلاثاء القادم وفيها يقترن القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل) الموجود في برج السرطان في ذلك اليوم، ويمكن مشاهدته عند دخول الليل مساء وحتى غروب المشهد في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل تقريبا، موضحا أنه لصعوبة رؤية الحشد النجمي (خلية النحل) بالعين المجردة يتطلب الأمر استخدام تلسكوب صغير أو نظارة معظمة.