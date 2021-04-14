الحرارة تصل لـ40 درجة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لمدة 6 أيام
كتب - محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء 14 أبريل إلى الإثنين المقبل 19 أبريل.
الأربعاء:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
الخميس:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
وأكدت الهيئة أنه اعتبارًا من الجمعة سيسجل ارتفاع آخر في الحرارة لتسجل على القاهرة 31 : 37 درجة، والمناطق الجنوبية 37 : 40 درجة ويكون الطقس شديد الحرارة.
الجمعة:
نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.
السبت:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
وأشارت الهيئة إلى أنه اعتبارا من الأحد المقبل يوجد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتسجل 37 : 40 درجة نهارا وليلا من 20 : 22 درجة.
الأحد:
نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وأتربة عالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
الإثنين:
نشاط للرياح على السواحل الشمالية وأتربة عالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
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