حرارة شديدة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

08:00 ص الأربعاء 14 أبريل 2021
حرارة شديدة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

طقس حار

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس أيام الأربعاء - الخميس - الجمعة.

وأضافت الهيئة أن طقس الأربعاء مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري وحتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد.

أشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس في الليل لطيف على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على مناطق من حنوب سيناء.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 27- 15، السواحل الشمالية 22- 15، جنوب سيناء 29- 20، شمال الصعيد 29- 17، جنوب الصعيد 34- 20.

وأوضحت الهيئة أن طقس الخميس حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري وحتى شمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 30- 16، السواحل الشمالية 24- 15، جنوب سيناء 32- 20، شمال الصعيد 32- 17، جنوب الصعيد 35- 20.

وأشارت الهيئة إلى أن طقس الجمعة المقبل، حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 32- 17، السواحل الشمالية 24- 16، جنوب سيناء 35- 20، شمال الصعيد 36- 18، جنوب الصعيد 38- 22.​

طقس حار هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة السواحل الشمالية

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