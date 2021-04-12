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الرئيس السيسي يهنئ نظيره التونسي بحلول شهر رمضان

08:11 م الإثنين 12 أبريل 2021
الرئيس السيسي يهنئ نظيره التونسي بحلول شهر رمضان

الرئيسان السيسي وسعيّد

(مصراوي):

أجرى الرئيس السيسي اليوم اتصالًا هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن تمنياته للدولة التونسية الشقيقة حكومة وشعباً بدوام التقدم والاستقرار.

وأعرب الرئيس قيس سعيد من جانبه عن خالص شكره وامتنانه للرئيس على التهنئة، وكذلك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

السيسي قيس سعيد شهر رمضان j ks تونس

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