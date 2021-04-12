الرئيس السيسي يهنئ نظيره التونسي بحلول شهر رمضان
(مصراوي):
أجرى الرئيس السيسي اليوم اتصالًا هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن تمنياته للدولة التونسية الشقيقة حكومة وشعباً بدوام التقدم والاستقرار.
وأعرب الرئيس قيس سعيد من جانبه عن خالص شكره وامتنانه للرئيس على التهنئة، وكذلك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
210489
عدد المصابين
-
159499
عدد المتعافين
-
12445
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
136570909
عدد المصابين
-
109760575
عدد المتعافين
-
2948088
عدد الوفيات
إعلان