وزير الآثار يلتقي سفير إيطاليا لتنظيم احتفالية بذكرى إنقاذ معبد فيلة

(مصراوي):

استقبل اليوم الاثنين، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السفير جيامباولو كانتيني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، في مقر مكتبة بالزمالك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل السياحي والأثري.

وخلال اللقاء تم مناقشة إمكانية تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 40 عامًا على إنقاذ معبد فيلة بأسوان وطباعة كتاب يروي عملية الإنقاذ التي تمت به.

كما تم مناقشة سبل تعزيز السياحة الثقافية من إيطاليا إلى مصر عن طريق تنظيم رحلات تعريفية لكبري منظمي الرحلات من إيطاليا ودراسة إمكانية تدشين خطوط طيران عارض بين ايطاليا وكل من مدينتي الأقصر وأسوان.

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