وفاة القمص صليب حكيم بإيبارشية بورسعيد عن عمر يناهز ٧٦ عاما.. والبابا تواضروس ينعاه
كتب- مينا غالي:
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، وفاة الأب القمص صليب حكيم كاهن عام الأنشطة في إيبارشية بورسعيد، عن عمر قارب الـ ٧٦ سنة وبعد خدمة كهنوتية امتدت لـ ٢٣ سنة، خدم خلالها في خدمة الأنشطة الكنسية وبيوت المؤتمرات حيث أشرف على بيت السلام للمؤتمرات بجمصة التابع للإيبارشية. بحسب بيان صحفي.
ولد الأب المتنيح في ٦ سبتمبر عام ١٩٤٥ وسيم كاهنًا في ١ مارس ١٩٩٨ بيد نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد. وجاري عمل ترتيبات صلوات تجنيزه.
وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص صليب حكيم، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
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