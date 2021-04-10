بتكلفة 837 مليون جنيه.. وزير التعليم العالي يتابع مشروعات جامعة المنصورة

كتب- داليا شبل:

ناقش د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، تقريرًا مقدمًا من د.أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، ود.أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة المنصورة.

وأفاد التقرير أنه جار استكمال المراكز الطبية الثلاثة (مركز جراحة العظام- مركز طب وجراحة المخ والأعصاب- مركز أمراض التوليد والنساء) بمستشفيات الجامعة، والمركز التعليمي الطبي، الذي سيربط المركز بمبنى كلية الطب، والأعمال المدنية والمعمارية بمستشفى الباطنة التخصصي.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم بناء مبنى زراعة الكبد ومبنى البحوث الطبية؛ بينما تم الانتهاء من إنشاء الهيكل الخرساني لمعهد أبحاث الطاقة بمدينة جمصة.

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة المنصورة تبلغ نحو 837 مليون جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة المنصورة، مؤكدًا دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بعناصرها كافة.

وأكد د.عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا، وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرًا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.