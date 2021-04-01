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مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. وزير الأوقاف يوضح شروط إقامة صلاة العيد بالساحات

06:13 م الخميس 01 أبريل 2021
مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. وزير الأوقاف يوضح شروط إقامة صلاة العيد بالساحات

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف


كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، استعداد الوزارة لعيد الفطر المبارك.

وقال وزير الأوقاف، خلال اجتماعه مع مديري المديريات، اليوم الخميس، إن صلاة عيد الفطر ستؤدى فى الساحات المحددة بأسوار، أو المساجد الكبرى والتي تضم ساحات كبيرة حتى يتم السيطرة عليها وعلى أعداد المصلين مع الالتزام التام بالضوابط الاحترازية.

وشدد، على إغلاق أي مسجد أو مصلى سيدات لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية وخاصة في شهر رمضان المبارك، وألا يتم فتح أي مسجد يتم إغلاقه نهائيًا إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني، وحال كانت المخالفة جسيمة يتم غلقه حتى عيد الفطر المبارك.

وشدد وزير الأوقاف على جميع العاملين بالوزارة بتطبيق الضوابط بكل حسم وحزم، وعدم السماح بأي إجازات اعتيادية طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلن وزير الأوقاف، تشكيل لجنة برئاسة رئيس القطاع الديني وعضوية وكيل الوزارة لشئون الدعوة ووكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ووكيل الوزارة للتفتيش والرقابة بالديوان العام وجميع مديري المديريات ووكلائهم بالمديريات الإقليمية، على أن يرفع رئيس اللجنة تقريرًا يوميًّا للوزير عن سير العمل على مستوى الجمهورية.

وزير الأوقاف مختار جمعة صلاة العيد ساحات الصلاة فيروس كورونا

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