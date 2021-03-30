أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية، ولطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وهناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (60% تقريبًا)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة (40% تقريبًا)، وأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20% تقريبًا)، وتنشط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربًا وارتفاع من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية: جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

الإسكندرية 18 13

وادى النطرون 19 12

طنطا 19 11

شبين الكوم 19 12

دمنهور 19 12

بلطيم 19 13

مطروح 17 13

السلوم 17 08

سيوة 20 08

بورسعيد 19 14

دمياط 19 14

الزقازيق 19 12

المنصورة 19 11

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 20 13

رفح 19 13

رأس سدر 20 10

نخل 20 06

نويبع 23 16

طابا 21 14

كاترين 16 04

الطور 21 14

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 14

مرسى علم 24 15

الفيوم 22 11

بنى سويف 22 10

المنيا 22 09

أسيوط 23 09

سوهاج 24 11

قنا 24 12

الأقصر 26 12

أسوان 27 13

إدفو 27 13

أبوسمبل 26 13

الوادى الجديد 25 12

شلاتين 27 16

أبورماد 27 17

حلايب 25 17

رأس حدربة 25 18