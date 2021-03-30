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نقيب المحامين يعلن توريد 9 ملايين جنيه أتعاب محاماة من "العدل"

06:50 م الثلاثاء 30 مارس 2021
نقيب المحامين يعلن توريد 9 ملايين جنيه أتعاب محاماة من "العدل"

نقيب المحامين رجائي عطية

كتب- مينا غالي:

قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن وزارة العدل حولت إلى حساب النقابة اليوم الثلاثاء، مبلغ وقدره "8,818,766.69" جنيهًا مصريًا من مستحقات النقابة الخاصة بأتعاب المحاماة.

وأضاف نقيب الصحفيين: "يسرني أن اخبركم بأنه قد وصلني الآن من وزارة العدل نحو 9 ملايين جنيه والرقم تحديدًا (8,818,766.69) من أتعاب المحاماة. ولا يفوتني أن اتوجه بالشكر إلى المستشار الجليل أحمد إسماعيل، مساعد وزير العدل؛ لسرعة تلبيته لطلبي، وتحويل المبلغ الينا، والشكر موصول أيضًا للمستشار الجليل وزير العدل.

رجائي عطية نقيب المحامين أتعاب محاماة

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