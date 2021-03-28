القوى العاملة: تعيين 518 شاباً منهم 12 من ذوي الهمم بالسويس

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 518 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري منهم 12 شاباً من ذوي الهمم والعزيمة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 828 باحثا عن عمل، منهم 26 من ذوي الهمم.

وأشار الوزير، إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحياً، صرفت المديرية منحاً للرعاية الصحية لتلك الفئة بلغت 4000 جنيه لعاملين، و 49 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 22 عاملاً من المسجلين على النحو التالي: 5 منح زواج بإجمالي 15 ألف جنيه، و 4 منح وفاة من الدرجة الأولي بمبلغ 8000 جنيه، فضلاً عن 13 منحة مولود جديد بإجمالي 26 ألف جنيه.

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضي - إلى أن المديرية قامت باستخراج 550 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، وتجديد ترخيص لعمل أجانب من الإدارة المختصة.

وقال إنه مجال علاقات العمل تلقت المديرية 102 شكوى فردية، تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً ، وتحويل 25 منها للمحكمة العمالية، و 41 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث 17 شكوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 207 منشأة، وتم تحرير 22 محضراً لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 21 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 6 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة.